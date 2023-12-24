Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı: 'Bildiri imzalamak ile şehit gelmeyecek olsa ben günde beş bin bildiri imzalarım'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:25

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, burada kendisini hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve ‘bildiri’ eleştirilerine yanıt verdi.

CHP lideri, "Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehir gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor” dedi.

“EZBERİ BOZULDU”

Çelik’e yanıt veren Özel, “Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak" diye konuştu.

“KOLAY SİYASETE ALIŞMIŞ”

Özel, şu sözleri kullandı:

“Ömer Çelik çok kolay siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim imzaladığımız bildiriye bak, bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa, bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın, anamuhalefet partisi olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bizim, sorumluluğunuzu hatırlatmış olmamız. Senin şaşırdığın, bugün Milli Savunma Bakanı’ndan bilgi istiyor olmamız. O bilgilendirmeyi yapamayacak bir acziyetteyseniz, benim Ömer Çelik’e söyleyecek sözüm yok. Ömer Çelik, bundan sonrasını kendisi düşünsün. Cumhuriyet Halk Partisi’nin terörle mücadele konusunda en ufak bir tavizi olmaz. Ama terörle mücadele ederken Silahlı Kuvvetler’e destek vermek başka, hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.”

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından hedef alınmıştı.

Çelik bugün yaptığı açıklamada Özel ve CHP'nin yaklaşımı için, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” ifadelerini kullanmıştı.

“CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” iddiasında bulunan Çelik, “CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” demişti.

Çelik, CHP’nin yayınladığı bildiriyi ise “CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir” sözleriyle değerlendirmişti.