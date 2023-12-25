Özgür Özel talimat verdi: CHP'li belediyeler 3 gün kutlama yapmayacak

Yayınlanma: 25.12.2023 - 08:31

Güncelleme: 25.12.2023 - 08:31

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı üzerine, CHP'li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim."