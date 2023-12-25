Özgür Özel talimat verdi: CHP'li belediyeler 3 gün kutlama yapmayacak

CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri, 12 askerin şehit olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 3 gün iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 08:31
Özgür Özel talimat verdi: CHP'li belediyeler 3 gün kutlama yapmayacak
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı üzerine, CHP'li belediyelere Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim."


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