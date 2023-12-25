Özgür Özel talimat verdi: CHP'li belediyeler 3 gün kutlama yapmayacak
CHP'li belediyelerde konser ve kutlama etkinlikleri, 12 askerin şehit olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 3 gün iptal edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan yazılı
açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı üzerine, CHP'li belediyelere
Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzalı yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim."
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