Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP lideri Özgür Özel programını değiştirdi: Ataşehir kararı

CHP lideri Özgür Özel programını değiştirdi: Ataşehir kararı

19.04.2026 17:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP lideri Özgür Özel programını değiştirdi: Ataşehir kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı sırada gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek olmak için yarın Ataşehir Belediyesi önünde miting yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldığı Barselona'dan bu akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüyor.

Özel, Barselona'da bulunduğu sırada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günkü programını değiştirdi.

Özel, yarın saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Image

MİTİNG DÜZENLENECEK

Özel, toplantının ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Başkan Adıgüzel'e destek olmak için miting düzenleyecek.

CHP'nin Ataşehir mitingi, partinin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılacak 105'inci miting olacak.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Ataşehir

Gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den ilk mesaj!
Gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den ilk mesaj! Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptığı ilk açıklamada "Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’ndan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki: ‘İktidar, halka hizmeti suç sayıyor!’
İmamoğlu’ndan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki: ‘İktidar, halka hizmeti suç sayıyor!’ Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı operasyonuna tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki göstererek, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır" dedi.
Ataşehir’de gözaltı protestosu... Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı
Ataşehir’de gözaltı protestosu... Yurttaşlar Onursal Adıgüzel'e destek için belediye binası önünde toplandı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından, yurttaşlar belediye binası önünde bir araya gelerek tepki gösterdi.