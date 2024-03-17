CHP lideri Özgür Özel, yurttaşlara Yeni bir İstanbul hikâyemiz var diye seslendi:Kimseyi ezdirmeyiz

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇekmeköySancaktepe-Sultanbeyli metrosunun ÇekmeköySamandıra’ya kadar olan 1. etabının açılış törenine katıldı. Törene, Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Adayı Orhan Çerkez, Sultanbeyli Belediye Başkanı Adayı Ayhan Koç ve çok sayıda yurttaş katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada yurttaşlara “Yeni bir İstanbul hikâyemiz var. Adaylarımız hizmet etmeye, çalışmaya geliyor” diye seslendi. Özel, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan vatandaşları “Türkiye’nin en büyük korosu” olarak niteleyerek şunları söyledi:



‘HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ’

“AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 sekiz çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira, 2.5 çeyrek altın alabiliyor. Emeklilerin cebinden her ay 5.5 çeyrek altın kayboluyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin geldiği seçim sandığı, sizin cebinizden aylık 5.5 çeyrek altını aldı. Kaybedilen şey, yitirildiği yerde aranır. Madem sandıkta kaybettik, hakkımızı sandıkta arayacağız.”



ÖRTÜLÜ ÖDENEK ELEŞTİRİSİ



Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamalarındaki rekor artışa tepki gösterdi. Özel, “Seçim gelirken, faturası, hesabı olmadan 2 milyar TL harcamış cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler, bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla, sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimseyi emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı ezdirmeyeceğiz. Size tepeden bakanlara, sizi bir karınca gibi görüp ezmeye kalkışanlara diyoruz ki, ‘Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadesini kullandı.



‘ŞAİBELİ İNSANLAR’



“Biz buyrukla iş yapmadık” diyen Ekrem İmamoğlu, metro hattı projesinin iktidar tarafından durdurulduğunu hatırlattı. İmamoğlu şunları kaydetti: “İBB’nin yüklenicilerine, biz geldiğimizde tam 70 milyon Avro borcu vardı. Tam 10 metro inşaatı belirli sürelerde durduruldu. Metro finansmanını beceremedikleri için, başlattıkları metroları yine kendi elleriyle durduranlar, şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi, sözüm ona 8 kilometre gibi gösterme derdine düştüler.” İmamoğlu, AKP’nin “kaybetme telaşına kapıldığını” belirterek, “Bu şaibeli insanlar neler yaptı, söyleyeyim? Biz beş yıl boyunca belediyenin koridorlarını kişiye özel imar çıkartılmasına kapattık. Eline dosyasını alan ben arsama torpilli bina yapayım deyince muhatap bulamadı. Koşa koşa Ankara’ya gittiler. İstanbul çıkartmadı ama Şehircilik Bakanlığı şıkır şıkır onlara yeni imarlar verdi. Vallahi billahi onların derdi İstanbul değil. Özel rant” dedi.

