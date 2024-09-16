CHP Lideri Özgür Özel'den, Tarık Akan'ı anma mesajı

CHP Lideri Özgür Özel, Tarık Akan'ın ölüm yıldönümünde anma mesajı paylaştı.

CHP Lideri Özgür Özel'den, Tarık Akan'ı anma mesajı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 21:18

Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan 16 Eylül 2016'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Tarık Akan'ın ölüm yıldömüne ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den anma mesajı geldi.

CHP Lideri Özel X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Soma katliamının ardından madencinin yanında durarak yaşam hakkını savunmuş, sinemasıyla ve sanatıyla ezilenlerin sesi olmuş gerçek bir aydını, Tarık Akan'ı ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."



Etiketler: #Tarık Akan #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel

İlgili Haberler

Tarık Akan, 8’inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Tarık Akan, 8’inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Türk sinemasının yakışıklısı Tarık Akan ölümünün 8. yılında anılıyor

Türk sinemasının yakışıklısı Tarık Akan ölümünün 8. yılında anılıyor
Tarık Akan için anma

Tarık Akan için anma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler