CHP listelerinden Meclis'e giren partiler, grup kurmak için görüştü: Çatı parti formülü

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

CHP listelerinden Meclis’e giren 40’a yakın Saadet, Gelecek ve DEVA Partili milletvekili olması üzerine üç parti arasında Meclis’te grup kurma görüşmeleri başladı. Bu kapsamda önceki gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Liderler görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından, “Seçim sonuçlarını değerlendirdik. TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki işbirliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunduk. Görüşülen hususları partilerimizin yetkili organlarında değerlendireceğiz” açıklamasını paylaştı.

Partilerin kurmaylarının paylaştığına göre, “üç partinin tek bir parti çatısı altında toplanma ihtimali” konuşuluyor. Bu kapsamda yeni bir parti kurulabileceği söylenirken Saadet Partisi de kendi partisi çatısında üç partinin toplanmasını önerdiğini aktarıyor. Yeni bir parti kurulması ihtimaline ilişkin, “Partilerin aynı sayıda milletvekili verdiği yeni bir partiyle grup kurulabilir. Yani her partiden 7 milletvekilinin olduğu bir grup ortaya çıkabilir. İttifak edilen bir kişiye de genel başkanlık verilir. Grup başkanvekilliği partiler arasında dağıtılır” değerlendirmesi yapılıyor. DEVA ve Gelecek Partisi çatısında birleşme gibi bir önerinin ise gündeme getirilmediği belirtiliyor.

‘KAMUOYU SICAK BAKMAZ’

Öte yandan, partilerin kurmayları yeni ve çatı bir parti kurma fikrine ilişkin, “Aramızda ‘Kamuoyu buna sıcak bakmaz’ diyenler de var. Ancak üç farklı siyasi parti var. Tek bir çatı altında olurlarsa Meclis’te söz haklarını daha iyi kullanabilirler. Yine bazı konularda farklı düşüncelerimizi savunmaya devam ederiz ama Meclis faaliyetlerinde daha etkili oluruz” değerlendirmesini yapıyor.