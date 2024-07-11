CHP maaşlara zam alana kadar eylemselliğini artırmak istiyor, ışık açıp kapama sürecek

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin grup toplantısında asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılması için yurttaşları evlerinde saat 21.00’de ışık açıp kapama eylemine davet etti. CHP örgütleri ve CHP’li belediyeler de tüm yurttaşlarla birlikte 81 ilde ışıklarını yakıp söndürerek eylem sürecinin ilk adımını attı. CHP’nin Meclis grubu ise TBMM Genel Kurulu’nda telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme katıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, saat 21.00’de yapılacak ışık açma kapama eylemlerinin günlük olarak devam edeceğini söyledi.

HALK VE SENDİKALAR

Benzer eylemleri yaz boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen CHP kurmayları, “Genel başkanımızın dediği gibi insanlara ‘Kendinizi gösterin’ diyoruz. Geçim sıkıntısı artık herkesin sorunu. Biz yerel seçimlerden sonra tematik mitinglerle bir süreç başlatmıştık. İlk olarak atanmayan öğretmenlerle bir araya gelmiştik. Emekliler, çay üreticileri, buğday üreticileri diye devam ettik. Kocaeli’de ‘Geçinemiyoruz’ diyen tüm yurttaşlarımızla büyük bir miting yaparak zam talebimizi dile getirdik. Şimdi yaptığımız bu eylem çağrısı da aslında bu mitinglerle başlattığımız hareketimizin devamı. Yani ‘Mitingleri yaptık, her şey bitti’ demiyoruz. Zammı alana kadar eylemlerimiz devam edecek” diye konuştu. Kurmaylar, zam sonucuna ulaşılabilmesi için sendikaların da sürece sahip çıkmasının önemli olduğunu vurguladı. Özel’in “Geçim olmazsa seçim olur” sözlerine de işaret eden partililer, “erken seçimin halkın bu eylemselliğe sahip çıkmasıyla gelebileceğini” söyledi.