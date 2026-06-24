CHP Malatya’da il binası krizi ardından: 'Seçilmişlerden yanayım' dedi, istifa etti

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Malatya il yönetiminin yerine atanan Hakan Satılmış ve yönetiminin gece geç saatlerde parti binasının kapılarını çilingirle açtırarak içeri girmesinin ardından kentte yaşanan tartışmalar sürerken, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Osman Akyol CHP’den istifa etti.

Akyol, yazılı açıklamasında CHP’nin kuruluş değerlerine, örgüt kültürüne ve demokrasi mücadelesine bağlılığını bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Partimizin üyesi ve neferi olmaktan her zaman onur duydum” dedi.

“PARTİMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU TABLOYU ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM”

CHP’nin içinde bulunduğu süreci üzülerek takip ettiğini ifade eden Akyol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu tabloyu üzülerek takip ediyorum. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin gözardı edilmesi, organize kötülüğün habercisidir. Alınan bu kararların kabul edilmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, örgütlerin iradesiyle göreve gelmiş il başkanlarımıza, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçe başkanlarımıza yönelik sistematik tasfiye girişimleri, partimizin demokratik geleneklerine vurulmuş ağır bir darbedir. Seçilmiş il ve ilçe başkanlarının görevden alınması; sadece o il ve ilçe başkanlarına değil, onları seçen delegelere, örgütlere ve milyonlarca partiliye yönelik açık bir irade gaspıdır.”

“SAFIM NETTİR”

Akyol, safının seçilmişlerden yana olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Safım nettir: Delegelerin oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, şehrin tek sesi sayın Veli Ağbaba’nın, örgütün iradesiyle seçilmiş İl Başkanımız sayın Barış Yıldız’ın, Yeşilyurt-Battalgazi ve Akçadaş ilçe başkanlarımız ile yönetimlerinin yanındayım. Siyasette meşruiyetin kaynağının masa başı kararlar değil, sandık ve örgüt iradesi olduğuna inanıyorum. Seçilmiş iradeyi yok sayan hiçbir anlayışın yanında olmadım, olmayacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yürütülen bu operasyonların, Türkiye’de birinci parti konumuna gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişini engellemek isteyen siyasi iktidarın dolaylı müdahaleleriyle, farklı aparatlar ve taşeron yapılar üzerinden yürütüldüğünü açıkça görüyoruz.”

“PARTİ İÇİ VESAYET GİRİŞİMLERİNİN DEĞİL, ÖRGÜT İRADESİNİN YANINDAYIM”

Akyol, parti içi vesayet girişimlerine karşı örgüt iradesinin yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Parti içi vesayet girişimlerinin değil, örgüt iradesinin yanındayım. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kişisel hesapların değil, halkın iktidar mücadelesinin adresi olarak görüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında şekillenen anlayış, yıllarca yaşanan başarısızlıklardan ders çıkarmak yerine bugün partiyi yeniden iç çatışmaların merkezine sürüklemektedir. Üyelerin, delegelerin ve seçmenlerin ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak parti yönetimini masa başı hesaplarla şekillendirmeye çalışmak ne demokrasiyle ne de Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihiyle bağdaşmaktadır. Parti tabanının iradesini yok sayan, seçilmişleri tasfiye etmeye çalışan ve örgütü teslim almaya çalışan hiçbir anlayışın yanında olmam mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, birkaç kişinin siyasi ikbal hesabı yapacağı bir yapı değil; milyonların umudu olan köklü bir halk hareketidir.”

“YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ GÖREVİMİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEĞİM”

CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Akyol, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Seçilmiş iradeye sahip çıkmanın, siyasi tutarlılığın gereği olarak ve “özgür” partime geri dönebilmek umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği görevimi bağımsız şekilde sürdürecek; Malatya’mızın, Yeşilyurt’umuzun ve hemşerilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim. Darbeye, vesayete, kayyuma ve irade gaspına nasıl dün karşı çıktıysam, bugün de aynı kararlılıkla karşı çıkıyorum. Kıymetli hemşerilerime ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”