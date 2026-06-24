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CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanmıştı: Hakan Satılmış, gece yarısı il binasına girdi

CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanmıştı: Hakan Satılmış, gece yarısı il binasına girdi

24.06.2026 09:40:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanmıştı: Hakan Satılmış, gece yarısı il binasına girdi

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanlığı’na atanan Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saat 01.00 sıralarında kapılarını açtırarak il binasına girdi. Satılmış, binaya girdikten sonra yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki karşı taraftan sükûneti ve sağduyuyu göremedik” dedi.
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Mutlak butlan yönetimindeki CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın görevden alınmasının ardından il başkanlığına atanan Hakan Satılmış, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi vererek CHP Malatya İl Başkanlığı binasına girdi.

Satılmış, il binasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, önceki yönetimi bir hafta boyunca beklediklerini belirterek, süreci partilileri karşı karşıya getirmeden tamamlamak istediklerini söyledi.

“PARTİLİLERİMİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEMEK ADINA...”

Satılmış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer; önceki yönetimi tam bir hafta bekledim. Sükûnet içerisinde il binamızı teslim almak istedim. Ancak ne yazık ki karşı taraftan aynı sükûneti ve sağduyuyu göremedik. Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına bu gece il binamızı teslim aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları bütün Malatya’ya açılmıştır.

Artık örgütler milletvekillerinin veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, örgütlerimizle ayağa kalkarak savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Hiç kimse yeise kapılmasın, Malatyalılar yeise kapılmasın. Örgütlerimizi çoğaltacağız, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kardeş bağıyla birleştireceğiz.

Bizim amacımız partimizi birleştirmektir. Bizim amacımız bölmek, parçalamak değildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri Malatya’da bir araya getireceğiz ve Malatya’da iktidarı sağlayacağız.

Hiç kimse, hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni esir alamaz. Hiçbir güç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini kullanarak kendine rant sağlayamaz. Allah ve millet bizimle beraberdir. Cumhuriyet Halk Partililere yeni yönetim hayırlı olsun.”

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Malatya

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