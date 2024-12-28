CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası hayatını kaybetti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba hayatını kaybetti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:54

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba, gece yarısı hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba’nın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de programlarını iptal ederek, cenazeye katılmak için yarın Malatya’ya gideceği öğrenildi.

Beş çocuk babası Hüseyin Ağbaba’nın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bildirildi.


Etiketler: #Veli Ağbaba #CHP

İlgili Haberler

Veli Ağbaba’dan ‘SGK’ tepkisi: ‘Yüzsüz Osman’ı silkeleyin, onda para çok’

Veli Ağbaba’dan ‘SGK’ tepkisi: ‘Yüzsüz Osman’ı silkeleyin, onda para çok’
CHP'li Ağbaba'nın gündeme taşıdığı AKP'li Gökçek'in inşaat halindeki evi görüntülendi

CHP'li Ağbaba'nın gündeme taşıdığı AKP'li Gökçek'in inşaat halindeki evi görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler