CHP'li Ağbaba'nın gündeme taşıdığı AKP'li Gökçek'in inşaat halindeki evi görüntülendi
Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir şehit eviyle kıyaslayarak, yapım sürecini Türkiye'nin gündemine taşıdığı AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait Gölbaşı ilçesindeki inşaat halindeki evi görüntülendi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in kendisi için yaptırdığı evin fotoğraflarını göstererek, Gökçek'in evini bir şehit eviyle kıyaslamıştı.
Ağbaba'nın fotoğraflarını gösterdiği Gölbaşı Reyhan Caddesi'ndeki inşaat halindeki evin toplam inşaat alanı 2 bin 401 metrekareden oluşuyor.
Evin parsel alanı 14 bin 347 metrekare, zemin katı ise bin 173 metrekare.
İnşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunurken, inşaat alanı güvenlik kameraları ile izleniyor. İnşaat alanının içinden çekim yapılmasına izin verilmedi.
Etiketler: #Osman Gökçek #Ankara
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