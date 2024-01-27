CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen kimdir? Esin Köymen kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen oldu. Yurttaşlar, Esin Köymen 'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen kimdir? Esin Köymen kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:42
CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı Esin Köymen kimdir? Esin Köymen kaç yaşında, nereli?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı   Esin Köymen  oldu. Peki, CHP Maltepe Belediye Başkanı adayı   Esin Köymen  kimdir?  Esin Köymen  kaç yaşında, nereli?

ESİN KÖYMEN KİMDİR?

Esin Köymen, mimarlık yapan ve aynı zamanda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul’da şube başkanı olarak görev alan isimdir. 


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