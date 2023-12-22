CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında? Ferdi Zeyrek'in siyasi yaşamı...

Mimarlar Odası Manisa Şube Başkanı Ferdi Zeybek, CHP Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında? Ferdi Zeyrek'in siyasi yaşamı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:35
CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında? Ferdi Zeyrek'in siyasi yaşamı...
Abone Ol google-news

CHP'de, 125 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Mimarlar Odası Manisa Şube Başkanı Ferdi Zeybek belediye başkanı adayı oldu..

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Ferdi Zeyrek, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014), Mimarlar Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015) ve Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanlığı (2015-2018) gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

2012 yılında Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başladı Son üç yıldır ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.


Ferdi Zeybek Manisa Manisa Büyükşehir Belediyesi

İlgili Haberler

Mahir Polat, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı oldu

Mahir Polat, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı oldu
Son dakika... CHP aday listesini açıkladı: Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Zeyrek, Yenimahalle'de Yaşar...

Son dakika... CHP aday listesini açıkladı: Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Zeyrek, Yenimahalle'de Yaşar...
Son dakika... CHP lideri Özel'den AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Son dakika... CHP lideri Özel'den AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler