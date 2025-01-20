Ekrem İmamoğlu hakkında jet soruşturma! İlk açıklama geldi: 'Sözümün arkasındayım!'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı bir yayında Başsavcı Akın Gürlek ile ailesi hakkındaki sözleri nedeniyle, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı.

"TEHDİT NİTELİĞİNDEKİ SÖZLER"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Son olarak, söz konusu soruşturmaya dair İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2025

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı'nın bugün düzenlediği Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı konuşmada CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik fiili gözaltı işlemi için tepki gösterirken “Sözümona ifade için çağırıyorsun, 7-8 polisle evini basıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum; Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın. Senin bile yuvana, çocuklarına huzuru temin edelim” ifadelerini kullanmıştı.