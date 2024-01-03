Özgür Özel’den hükümete ‘Can Atalay’ tepkisi: Ülkeyi muz cumhuriyetine çevirdiniz

Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:34

Güncelleme: 03.01.2024 - 20:34

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.



Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.



Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 3, 2024

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.

Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.

Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."