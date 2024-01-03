Özgür Özel’den hükümete ‘Can Atalay’ tepkisi: Ülkeyi muz cumhuriyetine çevirdiniz
CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay’ın ‘AYM kararını tanımadığı’ Can Atalay kararı üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin ülkeyi ‘anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdiği’ suçlamasında bulunan Özel, “Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. PM’de özel gündem yapacağız” ifadesini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 3, 2024
Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.
Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele…
Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.
Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.
Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."
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