Özgür Özel’den hükümete ‘Can Atalay’ tepkisi: Ülkeyi muz cumhuriyetine çevirdiniz

CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay’ın ‘AYM kararını tanımadığı’ Can Atalay kararı üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin ülkeyi ‘anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdiği’ suçlamasında bulunan Özel, “Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. PM’de özel gündem yapacağız” ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:34
Özgür Özel’den hükümete ‘Can Atalay’ tepkisi: Ülkeyi muz cumhuriyetine çevirdiniz
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi.  Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.

Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.

Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz."


İlgili Haberler

Son Dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararında ısrar!

Son Dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararında ısrar!
Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki yağdı

Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki yağdı
Tunç Soyer’den Yargıtay’a Atalay tepkisi: Bir darbedir

Tunç Soyer’den Yargıtay’a Atalay tepkisi: Bir darbedir

En Çok Okunan Haberler