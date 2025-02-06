CHP Milletvekili Cemal Enginyurt: 'Türkiye İttifakı’nda buluşmamız gerekiyor'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 18:53

Güncelleme: 06.02.2025 - 18:54

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Anadolu Partisi'nin “Bir konu, bir konuk” programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, şöyle konuştu:

“Şu an Türkiye yansa da umurunda olmayacak bir iktidar var. İşte bu iktidarın karşısında bizim Türkiye İttifakı’nda buluşmamız gerekiyor. Bunun kaçarı yok. Bunun sağcılığı, solculuğu yok. Bana geçen MHP’li bir arkadaş soruyor. ‘Abi sen CHP’ye geçince komünist mi oldun şimdi’ diyor.Komünist oldum dedim. ‘Niye abi’ diyor. Baktım, hiç 128 milyar dolar çalan komünist yok dedim. Hiç Beşli Çete’nin 600 milyar lira vergi borcunu silen komünist yok dedim. Bu memlekette altı yaşında çocuğu evlendiren komünist yok dedim. Komünist dediğin adam kapı komşun, mahalle arkadaşın. CHP’de siz Atatürk’ü sevmeyen birisini gösterebilir misiniz? Türk bayrağını taşımayan birini, Türk bayrağı aşkıyla yanmayan birini gösterebilir misiniz? Bana CHP’ye gittin diye komünist diyorlar ama kendileri Apo denen bebek katiline, Meclis’e gelip konuşma hakkı vermek istiyorlar.

"NİYE BU KADAR İNSAN ÖLDÜ?"

Şimdi diyorlar ki, ‘Terör bitsin istemiyor musunuz?’ Kim terör bitsin istemez? Terörün bitmesini istemeyenin Allah belasını versin. Terör bitecekse, Murat Binbaşıyı kim öldürdü? Apo ile neyin pazarlığını yaptınız? Apo bir açıklama yapacak anladık da açıklama karşısında siz ne verdiniz? Bir söz verdiniz. Bu Apo deli değil ya. Hiçbir şey almadan size açıklama yapacaksa, 23 yıldır neden yaptırmadınız? Elinizde değil mi? Niye bu kadar insan öldü?

Teröristlerin Suriye’den geldiğini söylüyorlar. En son TUSAŞ’taki terörist Suriye’den gelmedi mi? Mezitli Karakolu’nu basanlar Suriye’den gelmedi mi? Beyoğlu’nda patlamayı yapan terörist Afrin’den gelmedi mi? O zaman Türkiye içinde terörist yoksa, hangi teröriste silah bıraktıracaksınız? Silah bırakılmasından kim rahatsız olur. Ama nasıl bırakacaksınız?”