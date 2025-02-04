Son dakika... Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!

Son dakika haberi... İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, bugün partisinin grup toplantısında kullandığı sözler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, bugün partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."


Etiketler: #Cemal Enginyurt #Soruşturma

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