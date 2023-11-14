CHP Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti
CHP MYK’da Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP MYK’sında Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amirliği’nden istifa etti.
Aytekin’in istifası bugün TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu.
Öte yandan Aytekin’in yerine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın seçilmesi bekleniyor.
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