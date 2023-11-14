Kılıçdaroğlu'nun ülkücü 'danışmanı' CHP'den istifa etti: Bundan sonra oyumuza talip olmasınlar

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:02

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:02

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan danışmanlardan biri olan eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Partiden istifa ettiğini duyuran Ulukuş, ‘CHP’ye kırgın olduğunu’ söyledi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Ancak bana yapılanlar hiç uygun değil. Kırgınlığım var, CHP üyeliğimi de sonlandırdım. Bundan sonra CHP’ye destek vermeyeceğim. Bugüne kadar özellikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreçlerinde görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları vardı, onlar da desteklerini çekiyor. O dönem milliyetçilik yarışına girenler şimdi bizi devşirme ilan ediyor. Bu durumda bundan sonra bizim oyumuza talip olmasınlar. Kemal Bey’le de devam etmiyorum. Bu durum ona zarar veriyor. Benim, çevresinde olmam Kemal Bey’i bazı kesimlerin hedefi haline getiriyor.”