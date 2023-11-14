Beşiktaş'tan istifa etmişti: Burak Yılmaz'dan Vincent Aboubakar tepkisi!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:17

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımda yaşadıkları hakkında Milliyet'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi.

Burak Yılmaz, Aboubakar'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

ERIC BAILLY KRİZİ

Futbolcuların sorumluluk bilincindeki eksiklikten bahseden Burak Yılmaz, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" ifadelerini kullandı.

Eric Bailly krizine de değinen Yılmaz, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum" sözlerini sarf etti.

RIZA ÇALIMBAY'IN GÖREVE GELMESİ

İçten içe 'keşke gelmeseydim' dediğini kaydeden genç teknik direktör, "Ama Beşiktaş'tan kaçamazdım" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ardından Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken 5 dakika içinde Rıza hocanın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim" dedi.

"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİREN BİRİ VAR"



Bundan böyle yardımcı antrenörlük yapmayacağını dile getiren Burak Yılmaz şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz."