CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Alp’in geçen hafta Sarıkamış CHP İlçe Kongresi'nde İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.
CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi.
İFADELERİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in İl Başkanı Onur Uludaşdemir’e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu.
Alp’in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı.
Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Displik Kurulu'na sevk etti.
Etiketler: #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Kars
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