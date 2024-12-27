CHP'den Özgür Özel ve Gürsel Erol açıklaması

CHP, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP'den Özgür Özel ve Gürsel Erol açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 21:33

CHP İletişim Kanalı’nın sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Elazığ Milletvekili arasında geçen diyalogla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır.

Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile Milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamış, kendi aralarındaki hukukla da bağdaşmayan bir davranışta bulunulmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



Etiketler: #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Gürsel Erol

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