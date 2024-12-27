MHP’li yönetim 2 yıl boyunca ödememiş: CHP'li Başkan Yıldız'dan 'SGK borcu' tepkisi!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 19:57

Güncelleme: 27.12.2024 - 19:57

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün olağanüstü toplandı. Oturumda konuşan Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AKP’nin CHP’li belediyelere SGK borçları üzerinden yüklenmesine tepki gösterdi.

Belediyenin borçlarının büyük çoğunluğunun 31 Mart’ta değişen eski MHP’li yönetimden kaldığını vurgulayan Yıldız, borçların büyük bir kısmının faizden oluştuğunu söyledi. Çok uzun zamandır birikmiş bir borç yumağının bulunduğunu belirten Yıldız, “Bu borç yumağı yeni seçilmiş belediye başkanlarının oluşturduğu bir borç yumağı değil. Teklifim şu, bu borçlar faizlerinden arındırılsın. Geriye kalan ana para belli taksitlere bölünsün. Gerekirse biz İller Bankası’na temlik verelim. İller Bankası bizden bunu kessin. Hükümet hakikaten bu işin üzerine giderek belediyelerin paralarına el koyarsa, bir müddet sonra belediyeler çalıştırdıkları personellerin parasını ödeyemeyecek hale gelirler” dedi.

‘GÖREVİNİ İHMAL SUÇUDUR’

MHP’li yönetimin SGK borçlarını 2022 yılında yapılandırdığını belirten Yıldız, “Taksitlendirilmiş ve her ay 1 buçuk milyon lira şeklinde 2022’den önceki borçları ödüyoruz. Fakat 2022’den sonra aradan geçen neredeyse 50 aylık zaman diliminde bu borçlar hiç yatırılmamış. SGK’nin hiçbir birimi de bu borçların tahsili için herhangi bir çaba sarf etmemiş. Bu işte görevli olan arkadaşlar görevi ihmal etmişler. Kamu görevlisi açısından görevi ihmal suçudur bu” ifadelerini kullandı.

“Kamunun bütün kurumlarının siyasallaştığını” söyleyen Yıldız, “2022’den bu yana Toroslar Belediyesi SGK borçlarını ödememiş. Ne zaman ki 2024’te belediye başkanı ve partisi değişmiş, SGK’nin aklına vergi borçlarını tahsil etmek gelmiş” diye konuştu.

Borç konusunun siyasallaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan Yıldız, “Bu belediyeleri kitlemek, işçilerin maaşlarını veremez hale getirmek belediye başkanlarına kötülük yapmaz. Başkanlar bunun siyasetini de yapar. Ama bu işin kente katkısı olmaz. Aksine bu kentten yemek yiyen 800 civarında işçi kardeşimiz maaşlarını alamaz. Toroslar’da yatırımları devam eden işler yapılamaz hale gelir. direkt Toroslar’da yaşayan 350 bin yurttaşa verilmiş bir ceza haline gelir” dedi.