CHP muhalefet partileriyle ülkede yaşanan hukuksuzlukları konuşuyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Ankara kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin siyasi yasak davasında kararın ne zaman çıkacağı tartışılmaya devam ederken CHP, muhalefet partilerini ziyaretlere başladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’la şu ana kadar İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Bu ziyaretlerin Yeniden Refah Partisi, TİP ve EMEP’le de devam etmesinin planlandığı belirtildi.

‘TEK ADAMIN KEYFİLİĞİ’

Ziyaretlere ilişkin basında çıkan haberlere değinen parti kurmayları; tek gündemlerinin İmamoğlu’nun siyasi yasak davası olmadığını vurguladı. Özellikle hafta sonunda yaşanan kadın cinayetlerine ve Türkiye’nin tartışmaya devam ettiği Narin davasına dikkat çeken kurmaylar, “Türkiye ciddi bir yargı krizi yaşıyor. Tek adamın keyfiliğinin sorunlarını çekiyor. Atalay’dan, Gezi davasına kadar pek çok sorun zaten vardı. Ama hafta sonu gördüklerimiz ayrı bir durumdu. Bir sürü suç kaydı olan insanlar rahatça gezip sokak ortasında insan öldürüyorlar ve onlar bunu yaparken siyasetçiler, gazeteciler hapishanelerde tutuklu kalıyor. Kadın bir polis şehit ediliyor, Narin olayı aydınlatılamıyor” dedi.

İktidarın infaz yasasında değişiklik niyeti olduğuna da dikkat çekem partililer “Kendi dönemlerinde yasa defalarca kez değişti. Ama hâlâ suç kaydı olan insanlar suç işleyebiliyor” diye konuştu.

‘DESTEK VERMEYE HAZIRLAR’

Bu gibi konuların yanında İmamoğlu’nun davasını da konuştuklarını belirten kurmaylar “Ekrem Bey’e yapılan demokrasinin öldürülmesi için bir adım. CHP’nin adayının kim olacağı önemli değil. Ancak Erdoğan rakip şekillendiriyor. Biz de kendi içimizde yargı kararı çıkarsa neler yapacağımıza ilişkin toplantılar yapıyoruz. Partilerle sadece yargı sürecini konuştuk. Onlar da bize destek iletmeye hazır olduklarını söylediler” bilgisini paylaştı.