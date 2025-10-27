CHP MYK, ‘casusluk’ soruşturması gündemiyle toplandı: ‘Veremeyecek hiçbir hesabımız yok, kendimizden eminiz’

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrimiçi olarak toplandı. Dün gece hakkındaki “casusluk” soruşturması kapsamında bir kez daha tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’da bulunan CHP Lideri Özel, toplantıya İstanbul’daki çalışma ofisinden katıldı.

Saat 14.00 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. MYK’nın gündeminde İmamoğlu hakkındaki “casusluk” suçlaması ve Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri vardı.

MYK’da casusluk soruşturmasına ilişkin hukuki bilgilendirme yapıldı, ardından MYK üyelerinin konu hakkındaki görüş ve önerileri dinlendi. Konuya dair değerlendirmede bulunan CHP kurmayları, Grup Başkanvekillerinin dün kamuoyuyla paylaştığı, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermediği belgeyi hatırlatarak “Hiçbir delil yok. Bugüne kadarki soruşturma ve davalar gibi temelsiz. Yolsuzluk iddianamesinde altını dolduramadıkları için böyle bir adım attılar. O dava görüldüğünde beraat etme ihtimalinin önüne geçme, tutukluluğunun devamını sağlamayı amaçlıyorlar” diye konuştu.

“VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOK”

Kurmaylar, operasyonların ve soruşturmaların seçime kadar devam edeceğini öngördüklerini belirterek “TCK’da suç olabilecek şeyleri tek tek sıralıyorlar. Ne tutturursak diye düşünüyorlar. Bu ülkede bir casus varsa AK Parti’nin kendisidir. Biz gayet kendimizden eminiz, veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Bu saçma suçlamalar ne siyaseten ne hukuken açıklanabilir. Veri sızdırılması konusunda en son konuşacak kişiler iktidardakilerdir. Kozmik odaya sızdılar, e-Devlet verileri sızdı, sahte diplomalar yapıldı, e-Nabız verileri sızdı. Bunların tamamı AKP iktidarında yaşandı. Dolayısıyla biz çok özgüvenliyiz bu konuda" değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLUMUN DESTEĞİ BİZİMLE”

“Yeni bir muhalefet stratejisi belirleyecek misiniz" sorusunu yanıtlayan kurmaylar, mücadeleye aynen devam edileceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Toplumun desteği bizim için çok önemli. 65’inci mitingimizi yapacağız, meydanlar hınca hınç dolu. Bu çok önemli bir gösterge. Otoriter rejimler korkutarak, baskı yaparak, düşman göstererek süreci yönetir. Ama bunu bir yere kadar başarabilir. Toplumda artık ‘Daha ne olabilir’ düşüncesi var. Bu ince bir çizgi; korkuyla cesaret de ince bir çizgi. Dolayısıyla ne kadar çok toplumsal destek alırsak iktidarı siyaseten o kadar hamlesiz bırakırız.”

“TOPLUMSAL MUHALEFET KAYYUMA ENGEL OLUR”

Hukuken İBB'ye kayyum atanması riskinin bulunmadığını vurgulayan kurmaylar, şöyle konuştu:

“Bu iktidar her an, her şeyi yapabilir. Bu yüzden siyaset üretme şeklimiz bunu belirleyecek. Saraçhane’de toplumsal tepkinin kayyuma engel olduğu gibi, burada da toplumsal muhalefet kayyuma engel olabilir. Çünkü karşımızda her şeyi yapabilecek, kural tanımayan, fütursuz bir iktidar partisi var. Çabamız toplumsal muhalefeti örgütlemeye dönük olur. Yoksa hukuken kayyum atanamayacağı çok net. Ama iktidarın bugüne kadar yaptıkları hukuka dayanmadığı için biz daha çok toplumsal muhalefet üzerinden bir süreç yürüteceğiz.”

29 EKİM COŞKUYLA KUTLANACAK

CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu şekilde kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti’nin konser soruşturmalarıyla milli bayramların kutlanmasının önüne geçmeye çalıştığını belirten CHP kurmayları, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102’nci yılını en görkemli şekilde kutlayacağız” ifadelerini kullandı. Kurmaylar, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyelerin, il ve ilçe örgütlerinin gün boyunca farklı etkinliklerle Türkiye genelinde bayram coşkusunu yaşatacağını belirtirken CHP Lideri Özel, sabah Anıtkabir’deki resmi törene katılımının ardından İstanbul’a gidecek. Tuzla ve Şişli’de açılışlara katılacak olan Özel, akşam saat 19.00’da Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

ÖZER’İN TUTUKLULUĞUNUN YIL DÖNÜMÜNDE ESENYURT MİTİNGİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özer’in tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçti. CHP, 19 Mart’tan bu yana çarşamba akşamları İstanbul’un bir ilçesinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 65’incisini, bu kez 30 Ekim Perşembe akşamı, Özer’in tutukluluğunun birinci yılında, saat 19.30’da Esenyurt’ta yapacak. Geçtiğimiz yıl da aynı adreste; Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitingin sloganı, “Halk iradesinin gaspının birinci yılı” olarak belirlendi.