CHP MYK, İmamoğlu gündemiyle toplandı

CHP idari MYK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci gündemiyle toplandı.

CHP MYK, İmamoğlu gündemiyle toplandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:32

CHP idari MYK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci gündemiyle toplandı.


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