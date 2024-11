CHP MYK Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul'da olağanüstü toplandı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

CHP MYK, önceki gün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından İstanbul’da olağanüstü olarak toplandı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda CHP’nin bu olaya karşı nasıl bir tepki vermesi gerektiği ve olayın siyasi boyutları ele alındı.

Toplantıda bazı MYK üyelerinin kayyum sonrası AKP’li ve MHP’li bazı isimlerin yaptığı sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekerek “Hukuk olmayan bir yargılama süreci, içinde delil olmayan bir iddianame var. Siyasetin planıyla yapılan bir yargı operasyonu var. Bu operasyonların başka yerlere götürüleceği de görülüyor” yorumunu yaptığı belirtildi. CHP lideri Özel’in de konuyla ilgili “Belediyelerimize başka operasyonlar da olabilir. Bundan sonra tepkilerimizi her gün yüksek tempoda devam ettireceğiz” dediği öğrenildi. Bu kapsamda parti örgütlerinin her zaman diri tutulacağını vurgulayan CHP kurmayları “Eylemlilik halinin sürdürülmesi kararını aldık. İlk gün hem biz geniş katılımlı bir miting yapmıştık hem de il başkanlarımız açıklamalar yapmıştı. Ancak yeni eylemler hazırlamamız gerek. Bu konuya her gün bir tepki göstermek gerek ve kararlıyız. Erken seçim talebimizi de en güçlü şekilde dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in isminin de tekrar gündeme geldiği vurgulandı.

‘GÜRLEK KULLANILABİLİR’

Özel’in, Gürlek’in ismini vererek “Olayın ciddiyeti Akın Gürlek’i kullanmalarından gözüküyor. Onu başka şeyler için de kullanabilirler. Bütün bunlara hazırlıklı olmalıyız” yorumunu yaptığı aktarıldı. CHP kurmayları “Bu süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’a çağrı yapması ve Erdoğan’ın ona destek vermesinden de bağımsız değil. Bu nedenle o süreci, yerel seçim sonrası yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz” bilgisini paylaştı. l ANKARA