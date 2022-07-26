Son Dakika... CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AKP'den açıklama: 'Katılmayacağız'

26 Temmuz 2022 Salı, 16:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmiş.

CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

AKP: "NEZAKETSİZLİKTİR"

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır" dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"CHP çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı? Son KYK olayında olduğu gibi, düşünebiliyor musunuz, biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi bir gerçeklik dışı algı oluşturmaya çalışan söylemi tercih etmiş durumdalar. Bilmeleri gereken şudur, aslolan gerçekleştirme iradesidir. Tabii ki, muhalefetin tavsiyeleri, projeleri olacaktır ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir.

Yine geçmişe dönük bir hususu da hatırlatmak isterim, her şey biz yaşarken oldu, bizim hafızamızla alay etmesinler. Bu ülkede, 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların sorunları konuşulur, böyle gelmiş böyle gider denilirdi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kurulurken, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesiyle, Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarını konuşmak durumuna gelmiştir. Bu AK Parti'nin sorun çözme kapasitesinin gereğidir. Bugün AK Parti küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Biz olağanüstü toplantıya katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de faaliyetleri bir siyasi istismar aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

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