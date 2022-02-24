CHP MYK, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı
CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin de katıldığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin olası etkilerinin ve Türkiye'nin durumdan en az şekilde etkilenmesi için CHP'nin atacağı adımların ele alındığı öğrenildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Denizli programını yarıda keserek akşam saatlerinde Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısına başkanlık etti.
YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Parti genel merkezinde 2,5 saat süren toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin olası etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye'nin durumdan en az şekilde etkilenmesi için CHP'nin atacağı adımlar da ele alındı.
Olağanüstü MYK'ya ilişkin, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yarın bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.
İlgili Haberler
- Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Ukraynalı kimliğine giren Rus sabotajcı gözaltına alındı"
- Ukrayna operasyonunun Türkiye'ye maliyeti: TL'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dünya liderlerinden tepki
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- O video için çok konuşulacak iddia...
- EuroLeague'den flaş Rusya kararı!
- İngiltere'den tarihi Rusya hamlesi!
- İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırımlar
- Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'
- Trabzonspor'un kaderini etkileyebilir...
- Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak
- Menemen Belediyesi'nde silah sesleri: Bir kişi yaralandı
- Mesut Özil’den Rusya’ya tepki paylaşımı
- Gündem Ukrayna! CHP MYK olağanüstü toplandı