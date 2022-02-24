Ukrayna operasyonunun Türkiye'ye maliyeti: TL'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattı. Operasyon devam ederken açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, dolar kuru nedeniyle 'Kur Korumalı Mevduat' için devletin kasasından en az 20 milyar TL çıkacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin basın duyurusu yayımlamıştı.
Bakanlık, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olmasından dolayı birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalenin ise yakından izlendiği belirtilen açıklamada "Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik" ayrıntısına da yer vermişti.
EN AZ 20 MİLYAR TL
Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası artan dolar kuru nedeniyle evletin kasasından en az 20 milyar TL çıkacağını açıkladı.
Ulaş'ın açıklaması şu şekilde:
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası artan dolar kuru nedeniyle Kur Korumalı Mevduat için devletin kasasından en az 20 milyar TL çıkacak.
"Olmadığımız masa yok" diyenler her masada kaybetmeye devam ediyor.
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