CHP, MYK Toplantısını Soma’da yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberinde partinin MYK üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte 13 Mayıs Pazartesi Günü 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 10. yılında Soma’ya gelecek. CHP MYK Toplantısının da Soma’da yapılacağı açıklanırken, Özel ve beraberindeki heyet gün boyu Soma’da çeşitli etkinliklere katılacak.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:15
CHP, MYK Toplantısını Soma’da yapacak
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs Soma maden faciasının 10. yıl anma törenleri kapsamında Soma’ya geliyor. Özel’in Genel başkan olduktan sonraki Soma’ya ilk ziyaretinde CHP MYK Üyeleri ile çok sayıda CHP’li vekilin de eşlik etmesi bekleniyor.

Soma ziyaretine CHP’den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur’u ziyaret ederek başlayacak olan Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Emin Hıdır Bey Camiinde yapılacak olan Hatim Duası ve Mevlit programına katılacak. CHP Soma İlçe Başkanlığında yapılacak olan CHP MYK Toplantısının ardından maden şehitlerini anma yürüyüşüne katılacak olan Özel ve CHP heyeti daha sonra Soma Maden Şehitliğini ziyaret edecek. Maden şehitlerinin ailelerinin onuruna akşam yemeği düzenleyecek olan Özel Soma’daki son programında Gündüz Beder Kültür Merkezinde Soma Belgeseli gösterimine katılacak.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri CHP haberleri CHP MYK haberleri Soma haberleri

İlgili Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Toplumda öğretmenlerin itibarları, saygınlıkları da azaldı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Toplumda öğretmenlerin itibarları, saygınlıkları da azaldı
CHP’li Karakoz: Buğday taban fiyatı en az 15 lira olmalı

CHP’li Karakoz: Buğday taban fiyatı en az 15 lira olmalı
CHP'li vekilden Soma için flaş çağrı...

CHP'li vekilden Soma için flaş çağrı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Otomobil pompa önünde takla attı!

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Otomobil pompa önünde takla attı!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alacak