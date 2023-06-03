CHP MYK üyeleri istifa etmişti: Yeni haftaya, yeni 'A takımı'
CHP’de bugün parti meclisi toplantısından sonra yeni MYK belirlenecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni haftaya yeni kurmaylarıyla başlayacak. Partide bugün ayrıca Meclis’teki görevlendirmelere ilişkin de seçim yapılması bekleniyor.
CHP’de seçim sonrası başlayan değişim süreci kapsamında dün yapılan MYK toplantısında tüm MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na istifalarını sundu. Seçimlerin değerlendirildiği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, “Sonuçları kabul ediyoruz ancak seçimin sonuçları ahlaki olarak tartışılmalı” vurgusunu yaptığı öğrenildi.
Bugün genel merkezde toplanacak parti mecilisi üyelerinin sahada karşılaştıkları olayları Kılıçdaroğlu’na aktarması bekleniyor. Yeni MYK’nin yarın açıklanacağı, Kılıçdaroğlu’nun da yeni haftaya yeni kurmaylarını toplayarak başlayacağı belirtiliyor. Bugün ayrıca Meclis’teki görevlendirmelere ilişkin de seçim yapılması bekleniyor.
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