A Takımı dizisinin 'kötü karakteri' Jack Ging hayatını kaybetti
A Takımı dizisinde General Bull karakterini canlandıran Amerikalı efsane oyuncu Jack Ging, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir döneme damgasını vuran A Takımı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü Amerikalı oyuncu Jack Ging'in 90 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
Ging'in 9 Eylül günü öldüğü belirtilirken ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Ünlü oyuncunun Kaliforniya, La Quinta'daki evinde muhtemelen doğal nedenlerden dolayı vefat ettiği düşünülüyor.
Haberi eşi Apache Ging duyurdu.
JACK GING KİMDİR?
30 Kasım 1931'de Oklahoma'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ging, oyunculuğundan önce deniz piyadesi olarak donanmada 4 yıl boyunca görev yaptı.
Amerikan futboluna olan sevgisi bilinen Ging, hem lisede hem de Oklahoma Üniversitesi'nde aktif olarak futbol oynadı. Hatta Edmonton Eskimos formasıyla Kanada Futbol Ligi'nde kısa da olsa profesyonel futbolcu olarak forma giydi.
Hayatı boyunca 3 kez evlenen Ging'in biri erkek 3 çocuğu bulunuyordu.
Tam adı Jackson Lawrence Ginghoff olan ünlü oyuncu en çok A-Team (A Takımı) dizisindeki kötü general rolüyle tanınıyordu. Dizinin 8 bölümünde General Harlan "Bull" Fulbrihgt rolünü oynadı.
Ayrıca 1962 yapımı Onbirinci Saat dizisinde 64 bölümde Dr. Paul Graham rolünü canlandırdı.
Amerikalı aktör ayrıca kariyeri boyunca birçok başka dizi ve filmde de boy gösterdi. Clint Eastwood'la birlikte 3 filmde rol aldı. Bunlar Hang Him Taller, Thrill in the Night ve The Stranger without Name'di. Televizyonda ise Bonanza, Kojak, Mannix, Perry Mason gibi dizilerde boy gösterdi. Son olarak 1994 yapımı Wings dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme