A Takımı dizisinin 'kötü karakteri' Jack Ging hayatını kaybetti

16 Eylül 2022 Cuma, 09:25

Bir döneme damgasını vuran A Takımı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü Amerikalı oyuncu Jack Ging'in 90 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Ging'in 9 Eylül günü öldüğü belirtilirken ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Ünlü oyuncunun Kaliforniya, La Quinta'daki evinde muhtemelen doğal nedenlerden dolayı vefat ettiği düşünülüyor.

Haberi eşi Apache Ging duyurdu.

JACK GING KİMDİR?

30 Kasım 1931'de Oklahoma'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ging, oyunculuğundan önce deniz piyadesi olarak donanmada 4 yıl boyunca görev yaptı.

Amerikan futboluna olan sevgisi bilinen Ging, hem lisede hem de Oklahoma Üniversitesi'nde aktif olarak futbol oynadı. Hatta Edmonton Eskimos formasıyla Kanada Futbol Ligi'nde kısa da olsa profesyonel futbolcu olarak forma giydi.

Hayatı boyunca 3 kez evlenen Ging'in biri erkek 3 çocuğu bulunuyordu.

Tam adı Jackson Lawrence Ginghoff olan ünlü oyuncu en çok A-Team (A Takımı) dizisindeki kötü general rolüyle tanınıyordu. Dizinin 8 bölümünde General Harlan "Bull" Fulbrihgt rolünü oynadı.

Ayrıca 1962 yapımı Onbirinci Saat dizisinde 64 bölümde Dr. Paul Graham rolünü canlandırdı.

Amerikalı aktör ayrıca kariyeri boyunca birçok başka dizi ve filmde de boy gösterdi. Clint Eastwood'la birlikte 3 filmde rol aldı. Bunlar Hang Him Taller, Thrill in the Night ve The Stranger without Name'di. Televizyonda ise Bonanza, Kojak, Mannix, Perry Mason gibi dizilerde boy gösterdi. Son olarak 1994 yapımı Wings dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.