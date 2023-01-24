Erdoğan'ın A takımına tüzük engeli: 56 milletvekili önümüzdeki seçimde 3 dönem kuralına takılıyor

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dört ay gibi bir süre kala partilerde milletvekili aday listelerinde kimlerin yer alacağı da merak konusu oldu.

AKP’de mevcut milletvekillerinin “yarısından fazlasının liste dışı kalacağı” belirtiliyor. Ancak AKP’nin gündeminde parti tüzüğünde yer alan “üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı” kuralı bulunuyor.

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

AKP’de aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “üç dönem kuralı” ile ilgili milletvekilleri üzerinde çalışma başlatılmıştı. Parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle de üç dönem kuralına takılan isimlerin yeniden milletvekili listelerinde yer alıp almayacağına ilişkin yetki de merkez karar yönetim kuruluna (MKYK) verilmişti. AKP’de yapılan çalışmalar sonrasında üç dönem kuralına 56 milletvekilinin takıldığı öğrenildi.

TAVRI MERAK KONUSU OLDU

Bu 56 milletvekili arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yılmaz Tunç, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Öznur Çalık gibi isimler de yer alıyor. Erdoğan’ın bu isimlerden bazıları için “istisna uygulayabileceği”, bazı milletvekilleri için “üç dönem kuralının uygulanabileceği” ifade ediliyor. 2023 seçimlerine “güçlü bir kadro ile girmek isteyen” Erdoğan’ın, bölgelerde yapılan çalışmaları mercek altına alacağı, bu çalışmalar sonrasında üç dönem kuralının uygulanmasını isteyeceği de belirtiliyor.

SEÇİM İÇİN İSTİFA RÜZGÂRI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım sürerken milletvekili olmak isteyen teşkilat mensupları görevlerinden bir bir ayrılıyor.

Seçimler öncesi siyasi partilerde milletvekilliği için yarış başladı. MHP’de 31 il başkanı milletvekili olmak için görevinden ayrıldı. CHP’de ise 40 il ve 39 ilçe başkanı adaylık için istifa etti. AKP’de ise süreç henüz başlamadı.