Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:34

Güncelleme: 01.06.2023 - 19:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından henüz açıklama yapılmadı. ''CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri istifa mı etti?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

CHP MYK üyeleri istifa mı etti?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

CHP MYK ÜYELERİ KİMLER?

Ahmet Akın

Ali Öztunç

Bülent Kuşoğlu

Bülent Tezcan

Devrim Barış Çelik

Faik Öztrak

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Lale Karabıyık

Muharrem Erkek

Oğuz Kaan Salıcı

Selin Sayek Böke

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Yüksel Taşkın

CHP KURULTAYI NE ZAMAN OLACAK?

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.