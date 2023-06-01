CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri istifa mı etti?
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı sona erdi. Peki, CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri istifa mı etti? CHP kurultayı ne zaman olacak?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından henüz açıklama yapılmadı. ''CHP MYK üyeleri kimler? CHP MYK üyeleri istifa mı etti?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
CHP MYK üyeleri istifa mı etti?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.
CHP MYK ÜYELERİ KİMLER?
Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın
CHP KURULTAYI NE ZAMAN OLACAK?
MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
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