Son dakika... Kritik CHP MYK toplantısı sona erdi: Kılıçdaroğlu, üyelerin istifasını kabul etti

Yayınlanma: 01.06.2023 - 18:28

Güncelleme: 01.06.2023 - 19:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.00'te parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

TÜM ÜYELERİN İSTİFASINI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

MYK'da yeniden görevlendirmeler yapması beklenen Kıllıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü de öğrenildi.

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