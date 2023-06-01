Son dakika... Kritik CHP MYK toplantısı sona erdi: Kılıçdaroğlu, üyelerin istifasını kabul etti
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken Kılıçdaroğlu'nun, tüm üyelerin istifasını kabul ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.00'te parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
TÜM ÜYELERİN İSTİFASINI ONAYLADI
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.
İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
MYK'da yeniden görevlendirmeler yapması beklenen Kıllıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü de öğrenildi.
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