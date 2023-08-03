CHP MYK'de 'Zoom' tartışması: Görüşme etik miydi?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:40

CHP’de gergin geçen belediye başkanları ve parti meclisi (PM) toplantısının ardından ilk kez toplanan MYK toplantısında parti sözcüsü Faik Öztrak ile Grup Başkanı Özgür Özel ve grup başkanvekili Gökhan Günaydın arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği çevrimiçi toplantısına ilişkin “etik mi, değil mi” tartışması çıktı.

ÖZEL VE GÜNAYDIN KATILDI

CHP’nin “değişim” ve “yenilenme” kavramlarıyla başlayan “kurultay” tartışması belediye başkanları toplantısı ile parti meclisi (PM) toplantısına yansırken gergin geçen toplantıların ardından ilk MYK toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katıldığı gerekçesiyle “doğal üyesi olduğu MYK’nin toplantılarına katılmasının yasaklandığı, ardından bu yasağın kaldırıldığı” iddia edilen Günaydın ile söz konusu toplantıya katılan Özel de toplantıda yer aldı.

Toplantıda, MYK üyeleri Lale Karabıyık ve Hasan Efe Uyar’ın ise bulunmadığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Öztrak, toplantıda söz konusu çevrimiçi toplantıyı gündeme getirerek “Parti hiyerarşisine uygun olmayan, etik değil” değerlendirmesini yenilerken Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi kamuoyu önünde yıpratacak açıklamalar yapmayın” yönünde uyarısını anımsattı. Özel ve Günaydın’da “toplantının etik olduğuna” yönelik açıklamalarını yineledi.

AKBELEN ÇAĞRISI

Öte yandan toplantıda, Muğla Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine ilişkin Meclis’in 8 Ağustos salı günü olağanüstü toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Özel, kararı sosyal medyadan duyurdu. Bunun yanı sıra Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanlarının “delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları” gerekçesiyle görevden alınması kararlaştırıldı. MYK toplantısı 4 saat sürdü.