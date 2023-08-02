Son dakika: Dilekçe sunuldu... CHP TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplanmaya çağırdı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:40

Güncelleme: 02.08.2023 - 16:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM'yi Akbelen Ormanı'nda yaşanan çevre katliamı için olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, olağanüstü toplantı dilekçesinin bugün TBMM Başkanlığı'na verildiğini açıkladı.

Günaydın, "Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Olağanüstü toplantı dilekçemizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

CHP'nin talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da toplantı çağrısı yapması halinde Genel Kurul açılacak ve 200 milletvekilinin görüşmelere geçilmesini onaylaması gerekecek.

ORTAK MUTABAKAT

CHP, Saadet, DEVA ve Demokrat Partilerinin vekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan olağanüstü toplantı çağrısında şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’inci maddesi gereğince, ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos 2023 Salı günü 15.00’te TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Akbelen’deki ağaç kesimine karşı bütün muhalefet partileri arasında mutabakat sağlandığını belirterek "Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız" demişti.

Meclis yine CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz'da zamları görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.

Toplantı yeter sayısının bulunmasıyla açılan Genel Kurul'da CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmelerinin ardından genel görüşme önerisi kabul edilmemişti. Meclis yeniden tatile girmişti.