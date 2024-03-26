CHP Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Şadi Özdemir, '100 Güldüren Projeleri'ni' açıkladı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:57

Dijital köyden afete ve krize direnen Nilüfer’e, tarımdan çevre dostu bir kente ve sokak hayvanlarına kadar her alanda gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlatan CHP Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Şadi Özdemir, “Nilüfer’de her canlının yüzü gülecek” dedi.

Şadi Özdemir, uygulayacağı ilk projelerinin; öğrenci yurdu ile halkın sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşacağı şehir lokantaları olacağını söyledi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, '100 Güldüren Projeleri'ni', düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Proje tanıtım toplantısına CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ilçe yönetimi ve Nilüfer Belediye Meclisi Adayları da katıldı.

Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ile birlikte konukları selamlaması ile başlayan toplantı, hep birlikte yapılan iftarın ardından proje tanıtımıyla devam etti.

"GÜZEL SONUÇLARIN ÇIKACAĞINI UMUYORUM"

Konuşmasına seçim çalışmalarına ilişkin izlenimlerini anlatarak başlayan Özdemir, “Sahada geçmiş dönemlere göre bambaşka bir enerji var. Bu tablo hem Nilüfer’de hem de diğer ilçelerimizde böyle. Bursa’da herkesi şaşırtacak büyük, güzel sonuçların çıkacağını umuyorum. Sadece büyükşehir açısından değil, ilçeler açısından da önemli sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Nilüfer’in mutlu bir kent olduğunu ve Nilüfer’de yaşamanın herkesi güldürdüğünü söyleyen Özdemir “Nilüfer’e 20 yılını vermiş Mustafa Bozbey ile 15 yılı başkan yardımcısı 5 yılı başkan olmak üzere 20 yılını vermiş Turgay Erdem bu sürecin kahramanlarıdır. Nilüfer, yenilikçi, özgürlükçü, demokrat, güvenli bir kent oldu. Çıta çok yukarı çıktı. Bu yukarı çıkmış çıtanın daha da yukarı çıkması için aday oldum. Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında 100 Güldüren Projeler ile karşınıza çıktım” diye konuştu.

KENTE VİZYON KAZANDIRACAK PROJELER

Teknolojik ve dijital kentten depreme, afete ve krize direnen Nilüfer’e, çiftçi ve tarımsal üretimden kültür-sanat ve spora, kadın, çocuk, gençlerden doğaya saygılı bir kente ve sokak hayvanlarına kadar Nilüfer’de yaşayan her canlının yüzünü güldürecek, kente yeni bir vizyon kazandıracak projelerini açıklayan Özdemir, '100 Güldüren Projeleri'ni' 10 ana başlık altında paylaştı.

Ana başlıklar şöyle:

“Dijital Dünyada Hep Online Nilüfer”, “Depreme, Afete, Krize Direnen Nilüfer”, “Ortak Vicdana İnanıp, Dayanışmayı Büyüten Nilüfer”, “Tohumuna, Toprağına Sahip Çıkan Nilüfer”, “Yaşattığı Çevresiyle Nefes Alan Nilüfer”, “Kent Hakkı için Söz Hakkını Savunan Nilüfer”, “Kültürün Başkenti Nilüfer”, “Sonsuz Merakını, Öğrenerek Doyuran Nilüfer”, “Sporun Enerjisiyle Hareketlenen Nilüfer”, “Kendi de Genç Olduğu için Gençleri Çok Seven Nilüfer."

Teknolojinin ve yenilikçiliğin kullanımıyla birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı amaçladıklarını söyleyen Şadi Özdemir, Nilüfer’in geleneksel iş modellerini/yerleşik hayatı reddederek zamandan ve mekândan bağımsız hareket eden dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olmasına yönelik projeler ve mekanlar tasarlayacaklarını ifade etti.

"DÜNYAYA AÇILIMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Özdemir, “Gençlerimize hem köyde doğal ve temiz bir ortamda çalışma fırsatı yaratacak hem de köy yaşamını zenginleştirerek, dijitalleşmeyle köylerimizin tanıtımını ve dünyaya açılımını sağlayacağız. Bilim ve Yapay Zeka Merkezleri, Dijital Beceri Atölyeleri, Dijital Sanat ve Meslek Eğitimleri, çevrimiçi alışveriş platformu ve yaygın ücretsiz internet noktalarıyla dijitalleşmenin avantajlarından bütün Nilüfer’in yararlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Nilüfer’i yönetmeye aday olurken işin uzmanları ile kentin geçmişini anlayıp, analiz edip geleceğini planladıklarını vurgulayan Şadi Özdemir, “Bu kenti iyi tanıyoruz, sorunlarını, ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz ve çözüm önerilerimiz hazır. Artık dünyada dirençli kent diye bir kavram var. Ne yazık ki deprem de ülkemizin çok acı bir gerçeği. Bu alanda bilim insanları ile birlikte çalışacağız. Depreme dayanıklı malzemelerin depolanacağı özel bir lojistik merkezi kuracağız. Ekipmanlarımızı hazır tutarak, şehrimizi depreme karşı güçlü kılmak için çalışacağız. Ayrıca Deprem Parkları projemiz var. Altyapı çalışmalarından yenilenebilir enerji sistemlerine kadar bir dizi önlem alarak, deprem anında güvenli ve sürdürülebilir alanlar oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Örnek bir kentsel dönüşüm projesine imza atmak istediklerine dikkat çeken Şadi Özdemir, eski ve riskli binaları modern ve enerji verimli konutlarla değiştireceklerini, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı yapılar oluşturacaklarının altını çizdi.

ÖĞRENCİ YURTLARI VE ŞEHİR LOKANTALARI İLK PROJELER ARASINDA

Nilüfer’e yeni parklar ve yeşil alanlar, yeni ve daha büyük kültürevleri, spor alanları kazandıracaklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde ilk hayata geçirecekleri projelerin başında öğrenci yurtları, öğrenciler için çalışma alanları, çocuklar için gündüz bakımevleri ve herkesin hem ucuz hem de sağlıklı gıdaya ulaşacağı şehir lokantalarının olacağını söyledi.

Tanıtım toplantısına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de “Daha çok gülümseyen, daha iyi bir Nilüfer’i hep beraber yaşatmak için Şadi Özdemir’e sonsuz desteklerimizi her zaman sunacağız. Ben, bugüne kadar Nilüfer’i gülümsetmek konusunda gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA BOZBEY’DEN TAM DESTEK

Toplantıya katılan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de göreve geldiklerinde Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’in projelerini hayata geçirmesine destek olacaklarını söyledi. Bozbey, “Bu projelerin belki bir kısmı büyükşehir belediyesiyle birlikte ortaklaşa yapılacak. Ben, şimdiden desteğimizi tam olarak verdiğimizi ve büyükşehirle ilgili projelerde hep beraber Nilüferliler’i ve Bursalılar’ı gülümsetmeye devam edeceğimizi söylüyorum” dedi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de toplantıdaki konuşmasında Nilüfer’in Türkiye genelinde önemli kentlerden biri haline geldiğine dikkat çekerek “Nilüfer gerçekten gülümsüyor. Başkan adayımız Şadi Özdemir ile insani gelişme endeksi Türkiye genelinde 8. sırada olan Nilüfer’de bu çıtayı daha da yukarı çıkaracağımıza inanıyorum. Şadi başkanımızla birlikte bir süredir sahadayız. Örgütümüz, tüm gücüyle Şadi başkanımızın seçim kampanyasına katkı sunuyor. Sahada gördüğümüz bir şey var; Nilüferli gerçekten gülümsüyor. Bugün itibariyle bu gülümsemeyi kahkahaya çevirmemiz gerekiyor” diye konuştu.