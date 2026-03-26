CHP’nin 100. mitinginin adresi belli oldu: ‘Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı…’

26.03.2026 21:46:00
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla CHP tarafından başlatılan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 100. adresi belli oldu.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla partisinin başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından, 100’üncü mitinginin adresi açıklandı. 

Buna göre mitingin 28 Mart Cumartesi günü Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"100. eylemimizde, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, şehitler diyarı Çanakkale’deyiz!

Vazgeçeceğimizi sandılar, daha sıkı sarıldık!

Teslim olacağımızı sandılar, boyun eğmedik!

Yalnız kalacağımızı sandılar, milyonlar olduk!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ve tüm siyası tutsakları özgürlüğüne kavuşturana, memleketimize adaleti ve refahı getirene kadar direneceğiz!

Biz kazanacağız!"

