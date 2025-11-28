CHP'nin 39. Olağan Kurultayı... Parti programı 17 yıl sonra yenilendi; 15 maddelik parti tüzüğü değişikliği kabul edildi, gölge kabine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) üç günlük 39’uncu Olağan Kurultayı, bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı.

CHP'nin son olarak 2008 yılında değiştirilen parti programı, güncellenerek, son gelişmelere uygun hale getirilerek 17 yıl sonra tümüyle değiştirilerek oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ PARTİ PROGRAMI KABUL EDİLDİ: 4 TEMEL BAŞLIK

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, partinin yeni programı oy birliğiyle kabul edildi.

Parti programında 4 temel başlık yer alıyor. Bu başlıklar, "Demokrasi, Yönetim ve Adalet, Kalkınma Programı, Sosyal Devlet ve Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olarak belirlendi.

"Demokrasi, Yönetim ve Adalet" politikaları ile aktif yurttaşlığa dayalı demokratik yönetim ve herkes için adalet amaçlanıyor. "Kalkınma ve Ekonomi" politikaları ile, üretim odaklı ve dönüştürücü bir anlayışla, tüm toplumun hep birlikte zenginleşmesine imkan verilmesi, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma amaçlanıyor.

"Sosyal Devlet" politikaları ile, herkes için haysiyetli bir yaşam, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflenirken, "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" politikaları ile saygın, güvenli, dirençli ve kazanan Türkiye öngörülüyor.

PROGRAM TASLAĞINA GELEN ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINDI

CHP'nin kurultaydan yaklaşık 1 hafta önce kamuoyuna tanıtılan program taslağına gelen eleştiriler üzerine, Program Hazırlık Komisyonu taslaktaki bazı ifadeleri güncelledi. Bu değişiklikler CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre tarafından delegelere anlatıldı.

Buna göre; "Atatürk milliyetçiliği" tanımı, "Atatürk milliyetçiliği, yurttaşlık bağıyla cumhuriyetimize bağlı olan herkesin eşitliğini savunur. Türk milleti bu anlayışla tanımlanır. Farklı kimliklerin dışlanmaması ve yurttaşların aynı hak ve özgürlüklere sahip olması esastır. Günümüzde eşit yurttaşlık, bu anlayışın eksiksiz olarak hayata geçirilmesi ve güçlendirilmesi anlamına gelir" şeklinde güncellendi.

Ayrıca, Kıbrıs'a ilişkin taslakta yer alan cümleye, "Kıbrıs Türkü'nün siyasal eşitliğini, egemenliğini ve uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmak" kısmı eklendi.

"LAİKLİK" BÖLÜMÜNDE REVİZYON YAPILDI

Programa Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin olarak, "Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetimizin kuruluş belgesi ve ulusal egemenliğimizin tapusudur” cümlesi de eklendi.

Program taslağındaki, “Herkesin kendini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi esastır” cümlesinden sonra, gelecek şekilde “Ana dil haktır" ifadesi eklendi. Aynı bölümde yer alan, "Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkına saygı gösterilecek" cümlesi de, "Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkı sağlanacaktır" biçiminde değiştirildi.

Programın giriş bölümündeki "Laiklik" bölümüne, "CHP için hukukun, eğitimin ve siyasetin laik olması temel bir ilkedir" ifadesi eklendi.

Program taslağında yer alan, "CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzeni ifade eder" cümlesi de, "CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu, tüm inançlar ve felsefi görüşlerin özgürce yaşanmasının devlet güvencesinde olduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzeni ifade eder" biçiminde değiştirildi.

Aynı başlığa, "Devlet kurumlarının ve devlet toplum ilişkilerinin nesnel ve evrensel hukuk kurallarına göre düzenlenmesi CHP için esastır. Laiklik CHP'ye göre bireyin özgürlüğünün, ilerlemenin, toplumsal barış ve eşitliğin en temel güvencesidir" kısmı da eklendi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ OYLANDI

“Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı kurultayda, partinin yeni programının kabul edilmesinin ardından tüzük değişiklikleri de oylandı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’ndan oluşan tüzük hazırlık komisyonu değiştirilecek 15 maddeyi karara bağladı.

TÜZÜKTE YAPILAN 15 DEĞİŞİKLİK OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

15 maddelik tüzük değişiklikleri oybirliğiyle kabul edilerek, yürürlüğe girdi.

Tüzükte değişen maddeler şöyle:

- Tüzüğün PM üyesi sayısını düzenleyen 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üye sayısı 80'e, 15 kişiden oluşan Parti Meclisi yedek üye sayısı 20'ye çıkarıldı.

- Tüzüğün "Kongrelere Çağrı, Toplantı Yeter Sayısı ve Gündem" başlıklı 37'nci maddesinde yapılan değişiklikle il kongresini açmak için il başkanı ya da bir il yönetim kurulu üyesinin bulunmadığı durumlarda, kongreyi Genel Sekreter tarafından görevlendirilen bir kongre üyesinin kongreyi açabileceği, bunun da olmaması durumunnda, kongrenin en yaşlı üyesince kongrenin açılabileceği hükme bağlandı. Bu değişikliğin geçtiğimiz aylarda Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde yaşanan tartışmaları bertaraf etmek maksadıyla tüzüğe eklendiği belirtildi.

- Tüzüğün "Kongrelerde Adaylık" başlıklı 41'inci maddesinde yapılan değişiklikle partili belediyeler ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinde görev yapan yönetim ve müdürler kurulu üyeleri ile danışmanların aday olması engellendi.



- Tüzüğün “Kurultayda Seçimler” başlıklı 51’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelerinin sayısı sekizden 10’a çıkarıldı. BKSP üyeleri seçimleri için Genel Başkan delegeye 15 kişi önerecek. Ayrıca asil ve yedek üyeliğe seçilmek için delege tamsayısının en az 1/4'ünün oyunu alma zorunluluğu esnetilerek, yeterince adayın seçilememesi durumunda kota gözetilmeksizin en çok oy alanların asil ve yedek üyelikleri tamamlaması kararlaştırıldı.

GENÇLİK KOTASININ YAŞ ARALĞI GENİŞLETİLDİ

- Tüzüğün kotaları düzenleyen 56’ncı maddesinde yapılan değişiklikle gençlik kotasında yaşanan uygulama sorununun önüne geçilmesi amacıyla, yüzde 25’lik gençlik kotası korunarak yüzde 10 olarak uygulanan 18-25 gençlik kolları yaş aralığının üst sınırı 30’a; yüzde 15 olarak uygulanan 25-40 çalışma çağı yaş aralığının alt sınırı 31’e yükseltildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ TÜZÜĞE EKLENDİ

- Tüzüğe ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni düzenleyen bir geçici madde eklendi.

Madde şöyle:

“İlk Cumhurbaşkanı seçimine kadar partinin cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve çalışmalarını yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurulur. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Genel Başkanca belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile Genel Merkez arasındaki siyasi ve icrai koordinasyon, Genel Başkanca görevlendirilecek kişilerce sağlanır. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin saha çalışmaları, parti örgütü tarafından yürütülür. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin giderleri parti bütçesinden karşılanır.”

GÖLGE BAKANLARIN “PARTİ İKTİDAR OLANA KADAR” OFİS BÜNYESİNDE ÇALIŞMASI KARARLAŞTIRILDI

Geçici maddenin devamında gölge kabine tanımlanarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandığı belirtildi.

Madde şöyle:

“Genel Başkan, PM üyeleri ve milletvekilleri arasından yürütme erkinin görev alanlarına uygun olarak parti programı doğrultusunda bakanlık politikaları oluşturmak üzere, gölge kabine üyeleri belirleyebilir. İhtiyaç olması halinde gölge kabine üyeleri PM üyeleri ve milletvekilleri dışından da belirlenebilir. Gölge kabine üyelerinin görev alanları ve sayısı cumhurbaşkanı adayının teklifi, Genel Başkan’ın onayıyla belirlenir.

Gölge kabine toplantısına katılması halinde Genel Başkan ya da cumhurbaşkanı adayı başkanlık eder. Gölge kabine üyeleri, görev alanlarıyla ilgili parti politika ve stratejilerine ilişkin raporlarını PM’ye sunar. Her bir gölge bakan başkanlığında birer politika kurulu oluşturulur. İlgili gölge bakan bu kurulda milletvekillerine, PM üyelerine ve alanında uzman kişilere görev verebilir. Gölge kabine üyelerinin görev süresi, partinin iktidar olmasıyla sona erer."

- Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 87’nci maddede yapılan değişiklikle, bugün yapılan değişiklikler kabul edildiği anda yürürlüğe girecek.

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ YARIN

CHP kurultayının ikinci günü kapsamında yarın genel başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Şu ana kadar CHP lideri Özel’in dışında adaylığını açıklayan bir isim bulunmuyor.

Bu nedenle kurultayda bir genel başkanlık yarışı beklenmiyor.

Bugünkü konuşmasında genel başkanlık için geçmiş dönemlerde yaşanan imza toplama tartışmalarına değinen CHP lideri Özel, yaptıkları tüzük değişikliğiyle artık mevcut genel başkanın aday olmak için imza toplamasına gerek kalmadığını, aday olmak isteyenlerin delege sayısının yüzde 5’inin imzası ile aday olabileceğini belirtti.

Özel, kurultayın yarın seyircilere açılacağını da kaydetti.