CHP’nin Artvin’deki simge ismi Ahmet Biber son yolculuğuna uğurlandı

Artvin’de önceki gün yaşamını yitiren eski CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber için cenaze töreni düzenlendi. Biber, kılınan cenaze namazının ardından Salkımlı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TÖREN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE BAŞLADI

Daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Şube Başkanlığı ve CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Biber için ilk tören CHP Artvin İl Binası önünde yapıldı. Biber’in cenazesi daha sonra Artvin Merkez Camisi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Salkımlı Köyü Mezarlığı’nda defnedildi.

SİYASET DÜNYASI KATILDI

Cenaze törenine CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve çok sayıda partili katıldı.

“ARTVİN AHMET AĞABEYİNİ KAYBETTİ”

Biber’in yeğeni Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, “Ailemizin en değerlilerinden dayım Ahmet Biber’i kaybettik. Ben dayımı kaybettim ama Artvin Ahmet ağabeyini kaybetti. Çok iyi cumhuriyetçiydi, çok iyi bir Atatürkçüydü” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİN AYDINLIK YÜZÜYDÜ”

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise Biber için, “Bu memleketin aydınlık yüzüydü. İnsanlığın acısında, tasasında yer alan, ilişkileriyle örnek olan bir büyüğümüzdü” diye konuştu.

“KENDİNİ ARTVİN’E ADAMIŞTI”

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan da Biber’in yalnızca bir siyasetçi olmadığını belirterek, “Hayatı boyunca Artvin’e hizmet etmeyi kendine görev kılmış, memleket sevgisini eylemleriyle ortaya koymuştur” dedi.

“CHP EN İYİ ADAMLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ”

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise konuşmasında, “CHP en iyi adamını, Artvin büyük bir evladını kaybetti. Altı okun bir adama en çok yakıştığı insanlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da Biber’in “naif ve örnek bir sosyal demokrat” olduğunu belirtti.