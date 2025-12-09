CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun diploma davası 16 Şubat 2026’ya ertelendi: ‘Hesap verecekler’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri’de, hakkındaki diploma davasında üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ve İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın hâkimi, geçtiğimiz günlerde HSK kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanırken dün görülen duruşmada hâkimin değiştiği görüldü.

Hâkim, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomaya ilişkin araştırma raporu hakkındaki görüşünü sordu. İmamoğlu savunmasına “Diploma soruşturması, ben cumhurbaşkanı adaylığımı açıklayınca siyasi bir davaya dönüştürüldü. Bu, rakibini devre dışı bırakma mücadelesidir. Davayı bu gözle dinlemek ve algılamak gerekir” diyerek başlarken davanın hâkiminin değişmesine yönelik ise yeni atanan hakime “Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” dedi.

‘SUÇLAMAYA GELDİM’

Diploma davasına tepki gösteren İmamoğlu, “Bugün buraya suçlamaya geldim. Bu adaletsizliğe imza atan kişilerin bu salonlarda, adil yargı altında çatır çatır hesap vereceğinin altını çiziyorum” ifadelerini kullandı. Hâkime sorular yönelten İmamoğlu şöyle devam etti: “Bütün evraklarımın, bütün işlemlerimin, sunduğum tüm belgelerin sahte olmadığını ispat edersem siz bu baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Hâkim değiştirilerek, savcı terfi ettirilerek adalet gelmez. Buna alet olan herkes elbet adil yargı önünde hesap verecek.”

Hâkim sorular yöneltirken İmamoğlu, “Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki. Allah’tan ailem burada” diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, “19 yaşındaki İmamoğlu’nu dava ediyorlar ama ben 25 yaşında gibi genç hissediyorum” ifadelerini kullandığı sırada hâkim araya girerek “19 yaşındaki Ekrem ile ilgili bir soru soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi’ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. Maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü” diye sordu.

İmamoğlu, soruya şaşırarak “Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti, hâkim bey? Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz” dedi.

İmamoğlu’nun ardından avukatların savunması yapıldı. Bunun ardından duruşmaya 45 dakika ara verildi. Aranın ardından dava 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Hâkim, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davanın sonucunun beklenmesine karar verdi. İmamoğlu mahkeme heyetine “Çok yazık” diye bağırarak tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise, kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X’ten paylaşıldığının anlaşılması üzerine resen soruşturma işlemleri başlatıldığını duyurdu.

REKT ÖRE SERT TEPK İ

Savunmasında, diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’nin rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkında konuşan İmamoğlu, “Zavallı rektör çıkmış yandaş basına açıklamalar yapıyor. Onu ziyaret ettiğimde odasına fotoğrafçı bile alamadı, diploma iptalinden birkaç gün önce kendisini aradığımda zor durumda olduğunu söyledi. Yandaş gazetelere konuşarak kendini aklamaya çalışan işbirlikçi rektöre seslenmek istiyorum: Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez” dedi.

Savunmasının sonunda savcılığın iddianamedeki ifadelerinden çeşitli örnekler veren İmamoğlu, savcılığın iddianamedeki boşlukları hikâye ve niyet okumalarla doldurduğunu söyledi.