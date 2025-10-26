CHP'nin Eskişehir mitinginin hazırlıkları tamamlandı

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginin 64'üncüsünün adresi Eskişehir oldu.

Mitingin son hazırlıkları tamamlandı. Mitingin yapılacağı Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı (Büyük Park Girişi) polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanı, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla donatıldı.

"İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK" PANKARTI

Meydana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posterleri ile CHP Lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart ile İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı pankart da asıldı.

Miting alanında, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart da yerini aldı.

Alanda, Özel'in Eskişehirlilere hitap edeceği otobüs ile basın mensupları için ayrı bir otobüs de konumlandırıldı. Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.