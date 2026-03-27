CHP’nin gündemi savaşın ekonomiye etkisine önlemler: ‘En büyük sorun plansızlık’

CHP kurmayları, Ortadoğu’da devam eden savaşın ekonomik etkileriyle ilgili en büyük sorunun “iktidarın plansızlığı” olduğunu söylüyor. Türkiye’nin zaten kriz içindeki bir durumda savaşla karşılaştığını belirten kurmaylar “Krizler her zaman olur ama iktidarların sorumluluğu bu krizlere hazırlıklı olmaktır. Böyle anlarda en büyük sorun planlama teşkilatlarının olmaması. İktidarda ‘Piyasalarda ne oluyor, bakalım, bekleyelim’ anlayışı var. Oysa senaryolara göre planlarınızı hayata geçirmeniz gerekir” diyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, önceki gün toplanarak Ortadoğu’da devam eden savaşın ekonomik boyutlarını ele aldı. Ofisin politika kurulu başkanları, ateşkesten kara harekatına kadar pek çok ihtimalin konuşulduğu savaş için “Çok fazla belirsizlik var. Bunda özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumu da etkili oluyor. Alışmışın dışındaki tavırları, istediğini yapmaya kalkması ‘Savaş ne kadar sürer?’ sorusunun yanıtını belirsiz kılıyor” yorumunu yapıyor. Buna karşın “çözümün bekleyip görmek” de olamayacağını belirten parti kurmayları “Bu krizin içinde birçok tedbir almanız ve diplomatik girişimlerde bulunmanız gerekir. Trump’a ses çıkarmayan bir tavır içindeler. Kuralları yok sayan bir düzene sessiz kalınmamalı. Diplomasi çalışmaları uluslararası hukuka sahip çıkacak şekilde yürütülmeli” diyor.

‘SAVUNMADA DEVLET DESTEĞİ GENİŞLETİLMELİ’

Kurmaylar bunun yanında hava savunma sistemleri gibi konularda hem S-400’lerin durumunu sormaya devam ediyor hem de uzun vadede “Milli savunma sanayii, TSK’nın ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren bir yapıya dönüştürülmelidir. Özel sektör firmalarının uluslararası ihalelerde rekabet gücünü artırmak üzere devlet destekleri genişletilmeli; bilgi güvenliği, istihbarata karşı koyma ve kritik teknolojilerin korunması, tüm projelerin başından sonuna temel bir ilke olarak gözetilmelidir” gibi öneriler sıralıyor.

‘ZATEN YARATILAN KRİZLER VARDI’

İktidarın ekonomide ise “her zaman kötü politikalara bahane arama” anlayışında olduğunu belirten kurmaylar “Bundan önce ‘Tüm dünyada pandemi oldu, biz de etkilendik’ diyorlardı. Geçen yıl ‘Don oldu, enflasyon oldu’ dendi. 19 Mart’ın bir ekonomik maliyeti oldu. Şimdi de savaş sürecinin etkileri olacak. Krizler her zaman olur ama iktidarların sorumluluğu bu krizlere hazırlıklı olmaktır. Fakat biz krizler olmadan zaten iktidarın yarattığı krizlerle boğuşuyoruz. Ülkedeki adaletsizlik, gelirin eşit dağıtılmaması, rant anlayışı zaten size enflasyon, kötü yaşam koşulları gibi şeyler olarak dönüyor. O yüzden önce bunu çözmeniz gerekir” diyor. Bunun yanında plandan uzak bir iktidar anlayışı olduğunu da söyleyen kurmaylar “Devlet işi piyasanın akışına, olayların gelişimine bırakmaz. Tedbirlerini, acil eylem planlarını açıklar. Biz acil ve uzun vadeli önerilerimizi açıkladık. Bunun yanında Türkiye’nin kendi olanaklarıyla pek çok şeyi tedarik zincirine bağlı kalmadan üretmesi lazım. Her sektörde dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Enerjide de yenilebilir enerji alternatifini artırmalıyız” görüşünü paylaşıyor.