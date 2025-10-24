CHP’nin hukukçu kurmayları dava sonuçlarının İstanbul’a etkisini yorumladı: ‘Tedbir kararı kaldırılmalı’

CHP’nin hukukçu kurmayları, partinin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili davadan ret kararı çıkmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Bu süreçte iktidarın amacı CHP’yi ikiye bölünmüş gibi tartıştırmak ve toplumun gerçek sorunlarının konuşulmasını meşgul etmekti. Başarısızlıkla sonuçlandı” dedi.

Davadan çıkan sonucun partinin İstanbul il kongresine açılan davayı nasıl etkileyeceğini değerlendiren Gökçen “İstanbul il kongresiyle ilgili iki tane dava var. Bunlardan birincisi Ankara’da Üçüncü Asli Hukuk Mahkemesi’nin zaten sonuçlandırıp bitirmiş olduğu davadır. Orada açıkça dedikoduların ve tanık ifadelerinin delil olmayacağı, bu şekilde kongrenin iptal edilemeyeceği, kayyum atanamayacağı belirtildi. O dava bitti, kapandı. Diğeri de ceza davası. Baştan çürük bir dava. Bizim kongremize dair hiçbir çamur atma çabası başarıyla sonuçlanamaz. Ondan da benzer şekilde sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesinden önce İstanbul’da “casusluk” soruşturması başlatılmasına ilişkin de konuşan Gökçen “Ekrem İmamoğlu hakkında bir iddianame hâlâ hazırlanabilmiş değil. Onun hakkında başka bir suç bulunamadığı için yeni suçlar uydurma amacıyla ‘Ceza Kanunu’nda ağır bir suç olarak ne bulabiliriz?’ diye uğraşılmış ve casusluk iftirası uydurulmuş. Seçime hazırlanmak, cumhurbaşkanı adayı olmak suç değildir. Seçimi kazanacak olmak belli ki suç haline getirilmiştir. Biz bütün bunlara rağmen hem bağımsız basını hem de siyaset yapma ve seçim kazanma hakkımızı savunacağız” dedi.

‘ŞAİBE İDDİASI YOK HÜKMÜNDE’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de ret kararı üzerinden “İstanbul’da geçmişi belli olan bir hakim tarafından İstanbul il kongremize ilişkin verilen tedbir kararı derhal kaldırılmalıdır” çağrısını yaptı.

İstanbul’daki dava ile kurultay davasının benzer olduğuna dikkat çeken Çiftci “38’inci Olağan Kurultayımızın üzerindeki ‘şaibe’ iddiası yok hükmündedir. 38’inci Olağan Kurultayımıza giden süreçte il kongresini gerçekleştirilen İstanbul’da da durum aynıdır. Bugün İstanbul’da meşru, seçimle gelmiş bir il yönetimi görevdedir. Hali hazırda ilgili mahkemenin haricinde karar veren tüm mahkemeler de bunu ortaya koymuştur. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararı çok açıktır. Dolayısıyla CHP’nin kurumsal kimliğini yıpratma girişimlerinde iktidar yenilmiştir” ifadelerini kullandı.