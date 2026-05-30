Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti: Binlerce tepki yorumu geldi!

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti: Binlerce tepki yorumu geldi!

30.05.2026 19:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti: Binlerce tepki yorumu geldi!

CHP'nin resmi Instagram hesabının yönetimi mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyetine geçti. Hesaptan "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadeleriyle yapılan paylaşıma binlerce tepki yorumu geldiği görüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mahkemenin tartışmalı ‘mutlak butlan’ kararının ardından, istinafın 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyeti, partinin Instagram hesabını da ele geçirdi.

Resmi hesaptan yapılan ilk paylaşıma binlerce tepki yorumu geldiği görüldü. 

Partinin resmi Instagram hesabından Kılıçdaroğlu'nun polis ekiplerince boşaltılan Genel Merkez'de gerçekleştirdiği bayramlaşma etkinliğinden kareler paylaşıldı.

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıcın Arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlarımıza seslendi." ifadeleriyle yapılan paylaşıma tepki yağdı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumhuriyet Halk Partisi-CHP 🇹🇷 (@chp)'in paylaştığı bir gönderi

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Instagram