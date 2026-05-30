CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti: Binlerce tepki yorumu geldi!

Mahkemenin tartışmalı ‘mutlak butlan’ kararının ardından, istinafın 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyeti, partinin Instagram hesabını da ele geçirdi.
Resmi hesaptan yapılan ilk paylaşıma binlerce tepki yorumu geldiği görüldü.
Partinin resmi Instagram hesabından Kılıçdaroğlu'nun polis ekiplerince boşaltılan Genel Merkez'de gerçekleştirdiği bayramlaşma etkinliğinden kareler paylaşıldı.
"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıcın Arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlarımıza seslendi." ifadeleriyle yapılan paylaşıma tepki yağdı.
