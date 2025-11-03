CHP'nin İstanbul'da yeni miting adresi Ümraniye!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 15:35:00
Haber Merkezi
CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 66’ncısını İstanbul Ümraniye‘de yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, partinin İstanbul ilçelerinde yaptığı mitinglerin yeni adresinin Ümraniye olacağını duyurdu.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" denildi.

Miting 5 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Ümraniye Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda yapılacak.

