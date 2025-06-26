CHP’nin komisyon beklentileri: Eşitlik ve katılım vurgusu

Meclis’te yaz dönemi öncesi yeni çözüm süreci için bir komisyon kurulması konuşulurken, CHP’nin de sürece “yapıcı” baktığı görülüyor. Anayasa konusunda iktidarla kesinliklikle bir çalışma yapmayacağını vurgulayan CHP kurmayları, çözüm süreci için kurulacak komisyon için ise “Samimi, şeffaf, terör sürecinde mağdur olan her tarafın katılım sağladığı; iktidarın çoğunluğuyla Meclis’e dayatmalar yapmadığı bir komisyonda katkı vermeye hazırız” diyor.

Kurmaylar, zorlamalarla yürütülecek bir sürecin son infaz düzenlemesine benzeyeceğini ve toplumun beklentilerini karşılayamayacağını söylüyor.

İktidarın yeni çözüm süreciyle ilgili bir komisyon kurma önerisi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önceki gün Meclis’te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda, yaz dönemi öncesi partilerin birbirleriyle teması sürdürerek komisyonun kurulması bekleniyor. CHP de önceki gün yapılan toplantıda sürecin başından beri vurguladığı beklentileri bir kere daha aktardı. Anayasa değişikliği gibi konulara kesinlikle kapalı olduklarını vurgulayan CHP kurmayları, komisyon için ise daha yapıcı bir tutum izliyor. Bu kapsamda kendilerinin de uzun süredir çalıştığını belirten kurmaylar, dayatmaların ve zorlamaların olmadığı bir süreç olması gerektiğinin altını çiziyor.

Kurmaylar Meclis’te bir komisyon kurulacaksa da bunun göstermelik olmaması gerektiğini, çalışmalarının da verimli olması gerektiğini vurguluyor. Bu noktada son çıkan infaz düzenlemesini örnek gösteren CHP, o dönem sadece DEM Parti ile AKP arası yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini ve komisyon sürecinin de zorlamayla yürütülmesi halinde yaşananların İnfaz Yasası’nda olduğu gibi sonuçlanacağını, toplumun beklentilerini karşılamayacağını söylüyor.

‘DEMOKRATİKLEŞME OLMALI’

Bu kapsamda CHP, komisyonda sadece Cumhur İttifakı’nın çoğunluğuyla karar alındığı, diğer partilerin fikirlerinin görmezden gelindiği bir çalışmanın yapılmaması gerektiğini savunuyor. Ayrıca sürecin başından beri belirttiği gibi komisyonun şehit aileleri, gaziler gibi terör sürecinden etkilenen kesimleri mutlaka dinlemesi gerektiğini kaydediyor. Yine komisyon çalışmaları için “samimiyet” vurgusu yapan CHP kurmayları “Ciddi bir çalışma yapılacaksa genel anlamda demokratikleşme için yapılmalı. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız, partililerimiz tutukluyken ve tutukluluk sırasında aileleriyle tehdit edilirken samimi bir çalışma olamaz. Belediyelere keyfi kayyumlarla ve tutuklamalarla çökülürken samimiyet olmaz” diyor.

Kent Uzlaşısı soruşturması ya da “terörle iltisaklı” diyerek suçlanan kişileri de örnek gösteren kurmaylar “Türkiye’de muhalif olan her kesim bir bahaneyle terörist ilan ediliyorsa, bunun da komisyonda değerlendirilmesi lazım. İktidar genel anlamda bir demokratikleşme paketini görüşmeye hazırsa, eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı gerçekten istiyorsa biz de çalışmalarımızla sürece katkı vermeye hazırız” değerlendirmesini yapıyor.