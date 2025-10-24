CHP'nin kurultay davası reddedildi... Avukat Üregen: 'Ret kararını beklemiyorduk, istinafa gideceğiz'

CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, mahkemece aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesiyle reddedildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle ret kararı verdi.

"RET KARARINI BEKLEMİYORDUK, İSTİNAF SÜRECİNE GİDECEĞİZ"

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, davanın reddine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun bir açıklama yapmayacağım. Ret kararını beklemiyorduk. Davamızın kabulünü bekliyorduk. Şaşırtıcı bir karar oldu. Var olan yasal hukuki yollarımıza başvurmaya devam edeceğiz. İstinaf sürecine gideceğiz" ifadelerini kullandı.